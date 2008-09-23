Россияне проведут серию товарищеских игр против Канады

С 17 по 27 ноября 2008 года молодежная сборная России проведет традиционную серию товарищеских игр со сверстниками из Канады. История канадско-российского противостояния насчитывает уже шесть лет. Впервые российская молодежная команда отправилась в заокеанское турне в 2003 году, и с тех пор соперники сыграли между собой тридцать матчей, информирует «Советский спорт». Предстоящая серия игр со сборными юниорских лиг Канады так же, как и предыдущие, будет состоять из шести матчей, которые пройдут в Сиднее (Нова Скотиа), Сэнт Джоне (Нью Брансвик), Гульфе (Онтарио), Сэнт Катаринсе (Онтарио), Свифт Каренте (Саскачеван) и Принц Альберте (Саскачеван).