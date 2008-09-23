Рамос: Не собираюсь возвращаться в «Севилью»

Наставник «Тоттенхэма» Хуанде Рамос попросил болельщиков не поддаваться панике и пообещал, что в ближайшее время выведет клуб из игрового кризиса. После ничьей с Уиганом (0:0) в 5-м туре чемпионата Англии испанский тренер отверг предположения о том, что он якобы мечтает вернуться на родину, в «Севилью», с которой дважды завоевывал Кубок УЕФА, сообщает «Советский спорт». - Это все глупости. Мне нравится в Лондоне и в «Тоттенхэме». Сейчас у нас в команде много новичков, находящихся в процессе адаптации. Новые люди должны влиться в команду. Надеюсь, что уже в ближайшее время мы сможем записать себе в актив первую победу. Уже в среду «шпорам» предстоит встретиться с другим неудачником первых матчей сезона – «Ньюкаслом» в третьем раунде Кубка английской лиги. В чемпионате Англии «Тоттенхэм» занимает последнее, 20-е место с двумя набранными очками после пяти сыгранных матчей.