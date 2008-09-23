Тарпищев уверен в победе Аргентины

Шамиль Тарпищев выразил уверенность, что команда Аргентины победит испанцев в финале Кубка Дэвиса. «Я хочу поздравить аргентинцев с победой. Уверен, они выиграют Кубок Дэвиса в этом году благодаря своему отношению к делу, профессионализму и темпераменту», - сказал Тарпищев, отмечает «Советский спорт». Напомним, что в Буэнос-Айресе аргентинцы обыграли россиян в полуфинале со счетом 3-2. Решающее очко принес Хуан Мартин дель Потро, обыгравший Игоря Андреева в трех сетах. Андреев после игры заявил, что для него мощная игра соперника не стала откровением. «Я видел матч Дель Потро против Давыденко в пятницу, так что ожидал нечто подобное. К тому же мы встречались месяца четыре назад в Мюнхене. Я представляю, какой у него потенциал, и как он играет. Аргентинец выиграл 4 турнира за 2 месяца, так что к полуфиналу он подошел психологически подготовленным, уверенным в себе. Я рассчитывал сыграть сегодня немного в другой теннис, но Хуан Мартин действовал просто великолепно», - сказал Андреев. Финал Аргентина - Испания пройдет 21-23 ноября в Аргентине.