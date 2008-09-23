Нигерийцы хотят купить «Ньюкасл»

«Ньюкасл» может стать первым футбольным клубом, принадлежащим инвесторам из Африки. Группа нигерийских бизнесменов, неравнодушных к футболу, выразила желание приобрести клуб за 350 миллионов фунтов, информирует «Советский спорт». - С тех пор, как владелец «сорок» Майк Эшли заявил о готовности продать клуб любому, кто заплатит за него 400 миллионов фунтов, я начал работать над сделкой, - рассказал Крис Натаниэль, гендиректор компании NVA Management, которая занимается организацией сделки, - Сейчас же с удовольствием сообщаю, что консорциум крупных нигерийских предпринимателей предложил за «Ньюкасл» 350 миллионов фунтов. Эшли пока не намерен снижать стоимость клуба, так что моим клиентам осталось найти недостающие 50-100 миллионов фунтов, чтобы превзойти предложение арабских компаний, которые также заинтересованы в покупке «Ньюкасла». Напомним, что Эшли выразил желание продать клуб спустя всего 16 месяцев после того, как приобрел его за 134,4 миллионов фунтов. В числе претендентов на покупку «сорок» называются арабская компания Dubai International Capital (DIC), телекоммуникационный гигант из Индии Reliance Communications и кувейтский миллиардер Насер аль-Харафи.