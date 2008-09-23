Чемпионат Мира-2010 пройдет в России

Следующий чемпионат мира по таэквондо среди юниоров и ветеранов пройдёт в 2010 году в Санкт-Петербурге. «Чемпионат мира по данному виду спорта среди юниоров и ветеранов состоится в 2010 году в Санкт-Петербурге», - сообщил РИА Новости представитель Международной федерации таэквондо (ITF). По его словам, такое решение принято ITF после завершившегося накануне в Ташкенте чемпионата мира по таэквондо среди молодёжи и ветеранов, информирует «Советский спорт». Первое место в общекомандном зачёте на прошедшем чемпионате заняла сборная Узбекистана, которая завоевала 17 золотых, 14 серебряных и 13 бронзовых медалей. Сборная команда КНДР выиграла 15 золотых медалей и заняла второе место, а третье место осталось за сборной России, в копилке которой 9 медалей высшей пробы.