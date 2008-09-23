За год в Европе сыграли 25 договорных матчей

Начиная с августа 2007 года в европейских чемпионатах были сыграны 25 матчей, вызвавших подозрения УЕФА, сообщает «Советский спорт». «На данный момент мы убеждены, что в одной встрече точно присутствовал факт сговора. - заявил спикер УЕФА Уильям Гайллард, - Это матч между «Македонией» и болгарским «Черно Море». Когда у нас будут на руках все доказательства сговора, мы передадим дело в дисциплинарную комиссию. Все 25 матчей, которые вызвали наше подозрение, мы обязательно изучим, поскольку у нас есть информация о том, что стороны договорились о результате заранее». В ближайшее время будет создана комиссия для проведения расследования, после чего к клубам, чье участие в договорных играх будет доказано, будут применены санкции. Информация о том, что в нечестной игре замешана команда «Черно Море» , нашла отклик в немецкой прессе, поскольку болгарский клуб является соперником «Штутгарта» по первому раунду Кубка УЕФА.