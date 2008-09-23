«Волге» запрещено регистрировать новых игроков

Палата по разрешению споров Комитета РФС по статусу игроков на очередном заседании 22 сентября запретила ФК «Волга» (Ульяновск) регистрировать новых футболистов до погашения задолженностей перед Вадимом Фирсовым и Иваном Курданиным, информирует «Советский спорт». Палата, установив ненадлежащее исполнение ФК «Звезда» (Иркутск) условий трансферных контрактов по переходам из ФК «КАМАЗ» (Набережные Челны) в ФК «Звезда» футболистов Карэна Оганяна и Александра Алхазова, решила обязать ФК «Звезда» до 26 сентября 2008 года погасить имеющиеся задолженности и обратилась в КДК РФС о применении к ФК «Звезда» дисциплинарной санкции в виде снятия турнирных очков в чемпионата России по футболу-2008 в первом дивизионе в соответствии с регламентирующими документами РФС, учитывая решение Палаты РФС по разрешению споров Комитета РФС по статусу игроков от 13 августа 2008 года и решения Контрольно-дисциплинарного комитета РФС от 14 августа 2008 года.