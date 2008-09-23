Зайцева может вернуться в сборную

Старший тренер женской сборной России Александр Селифонов не исключает возможность возвращения в состав национальной команды Ольги Зайцевой и Ольги Медведцевой, отмечает «Советский спорт». «До начала первого снежного сбора осталось всего ничего, поэтому мы основное внимание уделяем скоростно-силовой подготовке, - сказал Селифонов. - Все девочки работают в полную силу, в том числе и наши ветераны, олимпийские чемпионки – Ольга Зайцева и Ольга Медведцева. Сейчас, конечно, еще равно что-то обещать – окончательный состав на первые этапы Кубка мира будет определен только на заключительном сборе в Екатеринбурге – но пока я не вижу никаких причин, почему Зайцева и Медведцева не должны быть включены в команду».