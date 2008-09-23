Смодиш: На площадке не было команды

После поражения от литовского "Жальгириса" (81:83) в Кубке Гомельского травмированный капитан ЦСКА Матьяз Смодиш, наблюдавший за поединком с трибуны, заявил, что не увидел на площадке настоящую команду, сообщает «Спорт Экспресс». "Всегда тяжело просто смотреть матч. Что сказать об игре? Просто не было команды. Первую половину играли как надо, но потом... Мы играли защиту, которая была знаком ЦСКА в последние три года. И если не действуешь как команда, жди поражения. Надо просто работать, помогать новичкам. Нужно время", - приводит слова Смодиша радио "Маяк".