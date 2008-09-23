Валенте завершил карьеру в сборной

Левый защитник "Эвертона" Нуну Валенте объявил о завершении карьеры в сборной, несмотря на то, что Футбольная федерация Португалии внесла его в заявку на участие в матчах отборочного цикла чемпионата мира-2010. "Было очень приятно увидеть себя в списке кандидатов, но мне кажется, что я выполнил свою работу и больше помогать команде на должном уровне не могу", - сказал Валенте, который провел за сборную 32 матча и добрался с командой до полуфинала чемпионата мира 2006 года. Недавно 34-летний футболист на год продлил отношения с "Эвертоном", отмечает «Спорт Экспресс».