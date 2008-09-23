Фернандес приехал в Портленд

Лучший молодой игрок Европы-2007, защитник сборной Испании Руди Фернандес прибыл в расположение "Портленда", сообщает «Спорт Экспресс». Напомним, "Блэйзерс" приобрели права на 23-летнего баскетболиста у "Финикса" сразу после драфта-2007. В течение ближайших дней испанец должен пройти акклиматизацию и подыскать себе жилье, а 30 сентября он вместе с командой начнет работу в тренировочном лагере. Фернандеса встретили более 100 болельщиков "Портленда", скандировавших имя игрока. "Команда должна дать Руди время на то, чтобы привыкнуть к игровому стилю НБА, - сказал главный тренер "Блэйзерс" Нэйт Макмиллан - Но после того как это произойдет, убежден, он станет особенным игроком". Напомним, в прошлом сезоне Фернандес в составе "Ховентуда" из Бадалоны завоевал Кубок Испании и Кубок ULEB. Кроме того, он был одним из лучших в составе национальной команды на Олимпиаде-2008. В частности, в финальном поединке со сборной США, в котором испанцы уступили со счетом 107:118, Фернандес набрал 22 очка. Кстати, одним из наставников американской команды в Пекине был Макмиллан.