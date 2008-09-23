Хэмилтон: Надеюсь, что судьи увидят правду

Пилот "Макларена" Льюис Хэмилтон выразил надежду, что Международный апелляционный суд ФИА увидит, как действительно действовал британец во время "Гран-при Бельгии". Хэмилтона, напомним, после финиша оштрафовали на 25 секунд за срез шиканы в борьбе с Кими Райкконеном из "Феррари". Вчера он свидетельствовал по этому делу на суде, который вынесет решение уже сегодня. Гонщик "серебряных стрел" в своих показаниях продолжал утверждать, что нарушил правила только из-за желания избежать столкновения и что дал преимущество финну, которым тот не смог воспользоваться, сообщает «Спорт Экспресс». "Я не волнуюсь. Мне все равно, какое решение вынесет суд. Только надеюсь, что судьи увидят правду. Теперь собираюсь сосредоточиться на следующей гонке", - сказал Хэмилтон, который после суда вылетел из Парижа в Сингапур, где и состоится следующий "Гран-при".