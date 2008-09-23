Шариф Абдур-Рахим завершил карьеру

31-летний форвард "Сакраменто" Шариф Абдур-Рахим объявил о завершении карьеры в связи с хронической травмой правого колена, сообщает «Спорт Экспресс». В прошлом сезоне баскетболист провел лишь шесть игр, зато перенес две операции в течение полугода. "Колено, которое болело на протяжении многих лет, больше не позволит мне показывать игру такого качества, которое я привык демонстрировать, - заявил Абдур-Рахим. - Судя по динамике восстановления от многочисленных операций, я не смогу вернуться на уровень физподготовки, необходимый для выступления в НБА. Как ни тяжело это признавать, это реальность". На драфте-1996 Абдур-Рахим был выбран "Ванкувером" под общим третьим номером. Также в течение своей 12-летней карьеры (18,1 очка, 7,5 подбора и 2,5 передачи в среднем за игру) он выступал за "Атланту" и "Портленд". Кроме того, этот баскетболист занимает шестое место в списке самых молодых игроков НБА, покоривших рубеж в 10 000 очков.