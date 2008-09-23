«Вашингтон» усилился тремя форвардами

"Вашингтон" подписал контракты с тремя форвардами, имевшими статус свободного агента. Это Дермарр Джонсон, Линтон Джонсон и Тадж Маккалоу. Дермарр Джонсон отыграл в НБА семь сезонов, выступая за "Атланту", "Нью-Йорк", "Денвер" и "Сан-Антонио", а его средние показатели за карьеру составляют 6,2 очка и 2,2 подбора за матч. Линтон Джонсон защищал цвета "Чикаго", "Сан-Антонио", "Нью-Джерси", "Нью-Орлеана", "Финикса", "Торонто", а также испанского "Таугреса". А для Маккалоу предстоящий сезон в сильнейшей лиге мира станет дебютным, информирует «Спорт Экспресс».