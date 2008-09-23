Марика счастлив вернуться

Судя по всему, Чиприан Марика пребывает сейчас в отличной форме, что очень немаловажно в преддверии отборочных матчей ЧМ-2010 сборной Румынии против Франции и Сербии. В прошлое воскресенье экс-футболист "Шахтера" впервые вышел на поле в составе "Штутгарта" после того, как перенес небольшую травму. Возвращение получилось отменным - выйдя на матч через замену, Марике практически тут же удалось забить гол команде "Карлсруэ". "Я очень счастлив, потому что я снова играю, и снова забиваю. Мне посчастливилось забить гол в игре, которая была очень важной для наших болельщиков. В данный момент, я чувствую себя на максимуме потенциальных возможностей", передает слова Чиприана Марики Террикон.