Семин: Бразильцы в «Шахтере» играют блестяще

Юрий Семин анализирует работу, проделанную с киевским "Динамо" на пути в Лигу чемпионов, верит в выход из группы, сравнивает чемпионат Украины и России, попутно рассуждая на многие другие темы, передает Террикон. - Юрий Павлович, что вы сделали первым делом, чтобы поменять отношение футболистов к делу? В чем вы сразу же начали бороться? - Наверное, неправильно говорить, что я сразу начал бороться с чем-то. В первую очередь меня хорошо приняли руководители, и, на мой взгляд, игроки. Мы стали постепенно друг друга узнавать и работать. Самым главным для меня было, чтобы игроки понимали меня и выполняли то, что мы от них требуем. Это происходило с самого первого этапа. И это самое главное для тренера. А бороться зачем? Наверное, не стоило, и мы этого не делали. Изменения в составе естественно должны были быть, и они постепенно происходили. На мой взгляд, сегодня у нас состав достаточно сбалансирован, чтобы показывать хорошую игру. - Вы сказали, важно, чтобы тренера понимали, но так происходит далеко не всегда. Что вы вкладываете в это понятие и как пытаетесь этого достичь? Если вспомнить, то у вас был неудачный опыт в московском "Динамо", что там не получилось? - Наверное, в первую очередь, в это понятие нужно вкладывать футбольную стратегию, футбольные направления. Мы должны работать, чтобы команда прогрессировала. Основные вопросы были футбольного происхождения: какая тактика, какой тренировочный процесс. Касательно московского "Динамо", то практически все игроки, которые там сейчас собраны, были приглашены мною или же играли под моим руководством. Но проблемы, конечно же, были. В частности финансового характера. Было много игроков, которые не соответствовали уровню московского "Динамо", и их было очень тяжело оставить вне команды. Проблем было много, а времени - очень мало. Но я сам себе устанавливал эти рамки. На мой взгляд, Андрей Кобелев сейчас достойно продолжает мое дело. - Перед тем, как возглавить киевское "Динамо", год вы работали президентом "Локомотива", вашего родного клуба. Соскучились тогда за тренерской скамьей? - Действительно, впервые я общался с Игорем Суркисом в качестве президента "Локомотива", когда мы купили у "Динамо" бразильского защитника Родольфо. Сейчас в "Локомотиве" им очень довольны, в российском чемпионате он играет одну из ведущих ролей. Считаю, что я не ошибся в своем выборе. А почему решил стать тренером? Даже работая президентом, я больше концентрировался на спортивном направлении, а не на финансовом. - "Локомотив" тогда тренировал Анатолий Бышовец, который играл в киевском "Динамо". Его здесь помнят и уважают. Что у него не заладилось в "Локомотиве"? - На мой взгляд, на первом этапе все было очень неплохо, мы даже выиграли кубок. В отдельных матчах команда показывала хорошую игру. В первую очередь, не сложились отношения между игроками и тренером. Наверное, сказалось также то, что в клубе непростые руководители. Все произошло в комплексе, и результата не было. Считаю, что с возможностями "Локомотива", на другие места, кроме первого и второго, нет смысла реагировать. - Сейчас "Локомотив" возглавляет Рахимов, но и ему тяжело. Ничего не изменилось в руководстве, или ситуация намного сложнее? - Все намного сложнее. В одном интервью я сказал, что вместе с тренерами должен был уйти и председатель совета директоров - он же их нанимает. Но этого не произошло. А вообще сейчас это не мои проблемы. - Вы пришли в киевское "Динамо" и практически сразу отказались от бразильцев: уехали Ринкон и Клебер, не вернулся Родриго. Почему? - Давайте разберем каждого отдельно. Во-первых, Ринкон был достаточно серьезно травмирован. Считаю, что он блестяще провел период своей игровой деятельности в "Динамо". Но после отпуска он приехал с лишним весом - около 10 килограмм. Такая же ситуация была и с Клебером, приехавшим с таким же громадным количеством избыточной массы. Они готовились к сезону или приехали в "Динамо" отдыхать? Это мне не понравилось на первом этапе, ведь им были даны задания предыдущими тренерами. Они должны были придти в хорошем состоянии. К примеру, Каддури или другой иностранец не приехал же с таким весом? Значит, люди готовились и хотели играть в "Динамо" Киев. - Вас разозлило их отношение к работе? - Больше отношение к клубу. Оно было неправильным. Был и другой момент: после первого сбора я их не видел в основе, а игроки такого уровня не могут сидеть в резерве. Они опытные футболисты, которые уже все прошли и должны играть. - А что с Родриго? - Родриго при мне в команде уже не было, он был отпущен в одну из бразильских команд до меня. - А как ситуация обстояла с Гавранчичем? - Гавранчич тоже провел хороший период в "Динамо" Киев. Но, на мой взгляд, он не соответствовал игре "Динамо" и дальнейшему развитию клуба. Скорость была потеряна, я, например, не видел его ни на одной из позиций. Вот вам простая логика. В первую очередь, нужно определиться, на какую группу людей ты рассчитываешь. В каких-то моментах можно ошибаться, в каких-то - нет. Я считаю, что мы не прогадали. - Мы затронули тему бразильцев. Многие специалисты и тренеры на постсоветском пространстве говорят, что бразильцев нельзя собирать много. Вы согласны с этим или же считаете, что это индивидуальный подход? - Это индивидуально, ведь, посмотрите, как эти ребята блестяще играют в "Шахтере". - Восемь очков в восьми турах - это блестяще?.. - Мы берем текущую ситуацию в чемпионате, но вы вспомните прошлый сезон. "Шахтер" выиграл чемпионат, и заслуга бразильцев в этом была большая. - Но ведь можно утверждать, что в прошлом году у "Шахтера" не было достойного соперника... - Лига чемпионов в этом плане более показательна. - Но ведь "Шахтер" сыграл там всего лишь одну игру против "Базеля". - Думаю, они в состоянии продолжать в том же духе, как они отыграли этот матч. - Почему так контрастирует игра отдельных исполнителей в чемпионате Украины и еврокубках. Это, кстати, касается не только игроков "Шахтера"... - В Лиге чемпионов мотивация, конечно же, повыше. Каждый игрок хочет преподнести себя Европе во всей красе. Ничего необычного в этом нет. В чемпионате Украины тоже много хороших матчей. Посмотрите, каким напряженным был у нас матч против "Металлиста", который мы проиграли. Думаю, чемпионат Украины тоже выравнивается. Об этом говорит количество неожиданных результатов. Такое же было в чемпионате России. Раньше там было 2-3 сильных команды, а сейчас их около 10. - Мы часто сравниваем эти чемпионаты. Вы как человек, приехавший из России, можете сказать, разница на данном этапе большая? - Я бы судил по результатам. Мы встречались с московским "Спартаком", который занял второе место в чемпионате России, и победили с громадным преимуществом. Может, быть у нас лучше футбол? (смеется). - С другой стороны, "Зенит" завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА... - Но можно парировать, что Украина имеет две команды в Лиге чемпионов. К тому же мы не проиграли ни одной товарищеской игры российским командам на зимних сборах, в том числе и "Зениту". С питерцами мы сыграли вничью 2:2 и даже владели преимуществом. Но если оценивать становление чемпионата, то здесь вопросов нет. Чемпионат России растет очень быстро. Финансовые возможности команд значительно выше, чем украинских, за исключением "Динамо", "Шахтера", "Днепра" и, думаю, "Металлиста". Отсюда и качество игроков лучше. - Юрий Павлович, мы сейчас говорим о "Спартаке" и улыбаемся. Но ведь был еще "замечательный" матч с "Дрогедой". Что вы чувствовали, когда мяч катился по "ленточке" на последних секундах? - Там все так быстро произошло, что я вообще ничего не понял. Опасных моментов у наших ворот за 180 минут соперник практически не создал. Но очень хорошо сработал их тренер. Терять было уже нечего - он сразу выпустил двух высокорослых форвардов. Мы дали им несколько опасных штрафных, чем соперник и воспользовался. Вот и вся ситуация, она чисто футбольная. Мне кажется, что мы где-то расслабились и думали спокойно довести игру до конца. А футбол ничего не прощает. - Но ведь был и первый матч, когда в Ирландии "Динамо" должно было забивать чуть ли не 10-15 голов... - На этом уровне не бывает таких побед, но мы действительно могли выиграть с преимуществом в пять мячей. - А если бы в ответном матче мяч все же залетел в сетку ворот "Динамо", какие были бы последствия? - Тренера бы уволили, а игроков сильно раскритиковали. Последствия всегда одни и те же. - Украинская публика очень осторожно относилась к "Спартаку". Все понимали, что москвичи в очень тяжелом состоянии. Что значило обыграть "Спартак" лично для Вас? - В первую очередь, мы должны были пройти в групповой раунд Лиги чемпионов. Нам хотелось попасть на этот праздник, где играют лучшие команды мира. Если я буду концентрироваться на всех подноготных моментах, то я и про футбол забуду. Вне сомнения, я понимал, что значило это противостояние. Но одно дело - я, а другое - игроки. Мы должны были донести это до них и рассказать, как играть против "Спартака". Даже пропустив первыми в Москве, мы не стушевались, а вели игру с самого начала. Вот это самое важное. Говорить о традициях можно в плане психологии, чтобы создать некоторую агрессивность. Но это не ключевой момент. - Как вы вообще восприняли итог жребия, когда узнали, что придется сыграть со "Спартаком"? - Восприняли очень хорошо. Он был хорош тем, что всем было интересно. Это, пожалуй, интересней, чем играть с представителями Румынии или же Швеции. В Москве на матч пришло около 50 тысяч, и, уверен, наши динамовские болельщики получили удовольствие. - Могла попасться и "Барселона"... - Ну, с "Барселоной" нам еще рано играть. - Имеется в виду, что "Спартак" считался вполне проходимым соперником на пути в групповой раунд? - Нельзя себя принижать, потому что мы также достаточно сильны и в состоянии сыграть с любой командой. Другое дело, что все зависело от состояния команды на тот период. - В матче за Суперкубок Украины вы что-то довольно агрессивно рассказывали Алиеву. Игорь Суркис потом сказал, что Семин выбрал такую стратегию по отношению к игроку - ему нужно постоянно говорить, что делать. У вас к каждому игроку индивидуальный подход? - Свой подход должен быть к каждому игроку. К Алиеву в тот период были претензии по игре в обороне. Они и сегодня периодически возникают. Но это критика помощи. - Юрий Павлович, после ничьи с лондонским "Арсеналом" в Лиге чемпионов болельщики теперь уверены, что "Динамо" должно выходить из группы. Как вы оценивает шансы своей команды? - Задачу такую мы, безусловно, должны перед собой ставить, ведь тогда нечего было обыгрывать "Дрогеду" со "Спартаком" (смеется). Но у нас очень ровные команды в группе, потери очков будут у всех. Думаю, что для выхода в плей-офф может хватить и восьми очков. - Как когда-то с "Локомотивом"? - Да, тогда нам хватило и семи очков. - Кстати, тогда вашу команду откровенно засудили. - В матче с "Монако" судья действительно допустил ошибки, которые сыграли против нас. Но мы сами виноваты - пропустили нелепый гол от Морьентеса где-то на 88-й минуте. Кстати, тогда получилась похожая ситуация на ту, когда мы пропустили в концовке встречи от "Арсенала". - Что можете сказать о следующих противниках "Динамо" в Лиге чемпионов - "Фенербахче" и "Порту"? - Пока я только успел просмотреть фрагменты матча "Фенербахче" с ЦСКА в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов. Сейчас у них другой тренер - чемпион Европы, пришли новые игроки. Вчера Овчинников ездил на их матч внутреннего первенства, он поделиться с нами своими наблюдениями. Мы привыкли решать задачи поэтапно. Если у них будет игра 27-го, возможно, я лично отправлюсь посмотреть соперника в действии. "Порту" - несменный чемпион и команда номер один в Португалии. Они продали Куарежму, но там есть еще одна серьезная звезда. Это Лучо Гонсалес, который является и капитаном команды. У "Порту" хорошая селекционная служба. - В свое время в "Порту" играл Овчинников, который поделиться с вами их секретами. - Сейчас у них совсем другая команда, потому он может рассказать разве что об атмосфере на стадионе и политике клуба. - "Порту" всегда славился тем, что выращивал классных игроков. Вы сторонник того, чтобы продавать игроков, когда они достигают определенного уровня? К примеру, недавно ПСВ выходил на "Динамо" с предложением продать Милевского. - На каком-то этапе, думаю, нужно игрока отдавать, если у него имеется значительно более привлекательное предложение. За пять-семь лет у игрока теряется мотивация. С другой стороны, создать команду без маломальской стабильности невозможно. Здесь нужно два-три года выдержать паузу. - А если игрок сам придет и попросит продать? - В такой ситуации нужно отпускать. - Сейчас мы говорим о выращивании молодых талантов, но в Украине и России тренеры все чаще просят уже сложившихся игроков. К примеру, тот же лондонский "Арсенал" постоянно зажигает новые "звезды". - "Арсенал" собирает игроков со всего мира. В этом плане Арсен Венгер очень хорош, он может рассмотреть в молодом игроке изюминку. На этом делается хороший бизнес - покупают за миллион, а продают за десять. Попадая к Венгеру, игрок через год-два уже оценивается с 10-20 миллионов. На мой взгляд, "Арсенал" - то предприятие, где игроки не столько выращиваются, сколько растут. Нужно обязательно обращать внимание на свои таланты, эта обойма необходима. Думаю, они будут появляться, потому в "Локомотиве" нет условий, которыми располагает динамовская школа. - Вместе с тем в начале сезона многие игроки "Динамо" уехали в аренду. Почему? - Потому что они не имели места в основном составе, но переросли уровень "дубля". Мне кажется, что киевский "Арсенал" доволен арендованными игроками, а ребята довольны тем, что играют в Премьер-лиге. Постоянно выходят в основном составе, зарабатывают очки и премиальные. Игрок не может быть вечным резервистом, ведь тогда прогресса никакого не будет. В обойме должно быть 18-20 игроков. - Может, стоит продавать игроков, а не отдавать в аренду? А то у нас образуется слой футболистов, которые постоянно кочуют по разным командам, но не раскрываются. - Может быть. Конкретно на этот вопрос трудно ответить. Наверняка, есть какие-то финансовые нюансы, здесь лучше ответит президент. Конечно, уходя в другую команду, игрок осознает, что он теперь должен самостоятельно идти по жизни. В аренде же дела обстоят по-другому: не получится здесь, вернусь домой. - Сейчас в Украине сложилась ситуация, что два клуба - "Динамо" и "Шахтер" - скупили практически всех перспективных игроков. К чему ведет подобная практика? - Подобным образом обстоят дела и в других чемпионатах. Все богатые клуба собирают лучших игроков, а их количество определяет руководство. Правильно или неправильно - это жизнь такая. - Но зарубежные клубы дают им играть. - Здесь я согласен. Ни себе, ни людям - это не выход. - Часто говорят, что подобная ситуация происходит из-за лимита на легионеров. Как вы считает, лимит нужен? - В этом плане я остаюсь при своем мнении - лимит необходим. Национальная сборная должна видеть своих игроков. Интересы сборной - это очень важно. - Вы так думали всегда или только после работы со сборной России? - Поработав со сборной России, я более глубоко это понял. Бывали периоды, когда трудно было собрать четырех защитников. - Вы как новый человек можете сказать, насколько хорошее у нас судейство? - По судейству много говорить не буду. Мы не должны акцентировать внимание на одном судействе, а больше обсуждать игру, ведь результата уже не изменишь. - Юрий Павлович, такие тренеры-долгожители, как Венгер и Фергюсон, это будущее или уже прошлое? И кто сейчас может начать такую серию? К примеру, недавно "Баварию" возглавил Клинсманн... - Сложно сказать. Но я считаю, что это очень даже неплохо. Болельщики уже очень привыкли к этим людям. Если вы хотите задать вопрос касательно того, потерпят ли в Мюнхене провал в игре с "Вердером", то в современном футболе долго терпеть не будут, как было раньше. Акционеры вкладывает в клубы деньги и хотят видеть результат очень быстро. Иной раз получается, а иной - нет. Посмотрите на "Манчестер Юнайтед". Сколько времени уже прошло, а команда каждый сезон что-то выигрывает. Неизвестно, что бы случилось, уйди Фергюсон. Такая же ситуация сложилась у Газзаева. Считаю, что ему еще рано уходить. Он энергичен, талантлив и может создать еще новую команду. Придут другие игроки и тренер - весь клуб подвергнется перестройке. Пойдет ли это на пользу, не знаю. - Не кажется ли вам, что очень большой роскошью является удерживать на скамье запасных Александра Шовковского? - Это нормальная футбольная ситуация. У нас сейчас есть два равноценных вратаря: Шовковский и Богуш. Команда не может быть с одним вратарем. Мы дали шанс Богушу, и он должен его использовать сполна. И пока он играет достаточно прилично. Шовковский ведь тоже не будет вечным, кто-то должен уже быть рядом с ним. У Шовковского сейчас появилась новая мотивация - сыграть и тренироваться лучше, чем Богуш. Никто его со счетов не списывает, он наш капитан и свой шанс еще получит, будет еще до 40 лет играть в "Динамо". - Человек он заслуженный в Украине. Шовковский был основным вратарем страны 15 лет. Психологически - это тяжелый удар для него и его болельщиков, которые в него верят. Вы с сами Шовковским говорили на эту тему? - Мы беседовали по этому поводу два дня назад. Давайте абстрагируемся от болельщиков и былых заслуг, а возьмем сегодняшний день. Есть 11 игроков, которые выходят на поле и 9, которые не выходят. Последние естественно не довольны своим положением, для них тренер не очень хороший. Такая же ситуация и у Шовковского. Вот я сейчас поменяю Богуша, а другая половина возразит: а какие основания поменять его? Он разве допустил ошибки какие-то? Я не сторонник того, чтобы ставить вратарей поочередно. Для меня более приемлемо соблюдать какую-то цикличность. Сезон тяжелый и длинный - он будет играть. Повторюсь, никто Шовковского не списывает со счетов. Он хорошо тренируется, пребывает в отличной физической форме. Но были периоды, когда он часто ошибался в начале сезона. Потому сейчас играет другой вратарь.