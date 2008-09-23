Фейндуно отправляется в Катар

27-летний капитан и лидер Сент-Этьенна Паскаль Фейндуно таки окажется в клубе с аравийского полуострова. Ранее его приглашали Аль-Хилал из Саудовской Аравии и Аль-Аин из ОАЭ. Однако гвинеец отказал обоим клуба. Прошлым летом на него серьезно претендовали некоторые европейские клубы, в числе самых активных было киевское Динамо. Однако уже в последнее межсезонье интерес немного спал, отмечает FOOTBALL.UA. Зато арабские шейхи всегда хотели пригласить атакующего хавбека. И, похоже, им это удалось. Ни сам Фейндуно, ни Сент-Этьенн еще ничего не сообщал по этому поводу, но неофициальные источники, а также официальный сайт катарского Аль-Саада говорят о свершившейся сделке. Причем, гвинеец переехал в Катар не в одиночку. Вместе с ним Аль-Саад усилился 28-летним бразильским защитником Нивалдо. Прошлым летом он пришел в Сент-Этьенн из Белененсеша, однако не смог достойно себя проявить и его готовы отпустить со спокойной душой. Ни одной цифры по поводу трансферов пока неизвестно.