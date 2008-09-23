Ван Бронкхорст возвращается в строй

Сегодня стало известно, что ветеран был допущен к тренировкам в основной группе. Капитан Фейеноорда травмировался в провальном для роттердамцев матче с Кальмаром. После игры защитнику был поставлен диагноз - незначительное сотрясение мозга. Однако этого хватило, чтобы не сыграть против Аякса. Скорее всего на поле ван Брокхорст выйдет в воскресном матче против Гронингена, если тренер не решит прибегнуть к его услугам ранее, в Кубке Нидерландов против Осса, сообщает FOOTBALL.UA. Также вернулся к полноценным тренировкам Карим Аль-Хамдани. Полузащитник почти полностью оправился от операции по удалению грыжи и на следующей неделе Веербек уже планирует задействовать марокканца за молодежный состав Фейеноорда.