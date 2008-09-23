Руни рад возвращению Роналду

Нападающий МЮ Уэйн Руни считает, что в ближайшее время Криштиану Роналду наберет свою лучшую форму и поможет команде. Португальская звезда сейчас потихоньку возвращается в основу МЮ после серьезной травмы - Роналду уже выходил на замену в матчах против Вильярреала и Челси, передает FOOTBALL.UA. "То, что Криштиану вернулся - прекрасная новость для каждого игрока", - говорит Руни. "Он добавит в нашу игру свою фирменную изюминку, ведь все знают, насколько великим игроком является Роналду. Скоро он вернет былую форму и начнет снова блистать".