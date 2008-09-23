Микель: Я не новый Макелеле

Полузащитник Челси Джон Оби Микель открещивается от сравнения со своим знаменитым экс-одноклубником, передает FOOTBALL.UA. Макелеле был ключевой фигурой в полузащите Челси последние несколько лет, но летом решил продолжить карьеру в ПСЖ. Теперь его нелегкие обязанности легли на плечи молодого нигерийца Оби Микеля. "Мы абсолютно разные игроки", - говорит Джон. "Мы не играем в похожем ключе. Я готов занимать любую позицию в центре поля, но тренер преимущественно видит во мне полузащитника оборонительного плана". "Когда ты работаешь с таким специалистом как Сколари, это очень помогает тебе поверить в себя - ведь тренер тебе доверяет.".