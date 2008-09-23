Хиддинк: Фавориты Лиги чемпионов - «Зенит» и «Реал»

Тренер сборной России Гус Хиддинк оценил нынешних лидеров серии А — «Интер» и «Ювентус», а также рассказал, кого считает фаворитами Лиги чемпионов. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. «Фундамент нынешних успехов «Интера» заложен еще прежним наставником Роберто Манчини. Что касается «Ювентуса», то мне нравится работа Клаудио Раньери, который уже доказал свою состоятельность в зарубежных клубах. Я бы даже сказал, что «Ювентус» может выиграть Лигу чемпионов, хотя моими фаворитами являются «Зенит» и «Реал», — отметил Хиддинк.