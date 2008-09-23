Европейская федерация плавания меняет руководителей

Европейская федерация плавания (LEN) в ближайшее время получит нового президента. 6–27 сентября в Цюрихе состоится Конгресс LEN, на котором будет избран новый президент, члены Бюро Президиума, а также пять вице-президентов. Итальянец Бартоло Консоло, возглавлявший европейское плавание в течении 18-и лет, принял решение не выдвигать свою кандидатуру на этот пост. Его преемником вероятнее всего станет вице-президент Международной федерации плавания (FINA) 64-летний Нори Крухтен из Люксембурга, передает «РИА«Новости».