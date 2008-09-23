Неудачи Павлюченко в «Тоттенхэме» списывают на усталость

Ведущий полузащитник английского футбольного клуба "Тоттенхэм" Джермейн Дженас объяснил не самую удачную игру новичка команды Романа Павлюченко усталостью россиянина. Дженас напомнил, что до перехода в "Тоттенхэм" у Павлюченко был трудный сезон в России, где он сыграл много матчей, «Лента.ru» английское издание Daily Mail. Дженас считает, что российскому нападающему, возможно, стоит предоставить отдых. В то же время английский полузащитник подчеркнул, что по действиям Павлюченко в матчах и на тренировках видно, что в будущем он станет "фантастическим игроком "Тоттенхэма". Роман Павлюченко дебютировал в "Тоттенхэме" 15 сентября в матче чемпионата Англии против "Астон Виллы" (1:2), отыграв 90 минут. 21 сентября россиянин вышел в основном составе в игре с "Уиганом" (0:0) и был заменен сразу после перерыва. В этих матчах Павлюченко не забил ни одного гола. В пяти первых играх чемпионата Англии сезона-2008/09 "Тоттенхэм" набрал лишь два очка и занимает последнее место в турнирной таблице. Старт нынешнего сезона стал для команды худшим за всю историю участия в чемпионатах страны.