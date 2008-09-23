Легендарный бразилец возглавит узбекский клуб

Известный в прошлом бразильский футболист, а теперь тренер Зико может возглавить узбекский клуб "Бунедкор". Об этом, по данным «РИА«Новости», сам специалист рассказал на своем веб-сайте. "Пока есть только устная договоренность с руководством команды", - отметил Зико, добавив, что в ближайшее время отправится в Узбекистан. Возможно, контракт будет подписан уже во вторник. "Бунедкор" недавно пополнил свои ряды еще одним известным бразильцем - чемпионом мира 2002 Ривалдо, который уже отметился голами за узбекский клуб. Зико, которого на родине называют "Белым Пеле", за свою игровую карьеру провел за сборную Бразилии 88 матчей, забив в них 66 мячей. В 1983 году он стал лучшим футболистом мира по мнению спортивных СМИ. В качестве тренера Зико работал в Японии с клубом "Касима Антлерс" и национальной сборной. В 2006-2008 годах он возглавлял турецкий "Фенербахче", с которым дошел до 1/4 финала Лиги чемпионов-2007/08.