ФИБА готов отменить дисквалификацию украинских клубов

Федерация международных баскетбольных ассоциаций (ФИБА) согласилась отменить дисквалификацию двух украинских баскетбольных клубов "Черкаськи Мавпы" и "Политехника-Галичина", если президент федерации баскетбола Украины Александр Волков даст свое согласие на это, передает Чемпионат.ру. Напомним, 19 сентября "Черкаськи Мавпы" и "Политехника-Галичина" получили уведомление об исключении их из розыгрыша евротурниров под эгидой ФИБА. Руководители континентального баскетбола признали вновь созданную УБЛ нелегитимной организацией и лишили эти клубы права участвовать в еврокубках.