Бокс. Названы участники андеркарта боя Бурсака в Киеве

27 сентября в киевском дворце спорта состоится очередной вечер бокса, организованный промоутерской компанией K2 East Promotions, главным событием которого станет поединок между обладателем молодежного титула чемпиона мира по версии IBF в среднем весе (до 72,6 кг) Максимом Бурсаком и аргентинцем Эстебаном Вальдемаром Понсе. Во втором титульном поединке вечера Автандил Хурцидзе, владеющий титулом интерконтинентального чемпиона WBA в среднем весе (до 72,6 кг), проведет первую защиту своего звания. Соперником Хурцидзе, завоевавшего титул 5 июля в Одессе благодаря победе по очкам над Хавьером Мамани, станет еще один представитель аргентинской школы бокса Валентин Антонио Очоа. В отличие от Хурцидзе, Очоа в последние несколько лет выступал в весовой категории до 76,2 кг и большинство своих поединков провел на родине. Однако, в послужном списке аргентинца есть и несколько выездных поединков – в частности, в Австрии против россиянина Дениса Инкина, и в Германии против Марио Файта, Лукаса Вилашека и Эдуарда Гуткнехта. Также зрителей ожидает интересное противостояние в супертяжелом весе: в восьмираундовом поединке встретятся непобедимые Владимир Чантурия, представляющий "K2EP", и Андрей Руденко. Второй поединок после травмы проведет один из сильнейших украинских полусредневесов (до 66,7 кг) Валерий Бражник, соперником которого станет белорус Вадим Астапук. Астапук хорошо знаком нашим любителям бокса – он неоднократно встречался с украинским бойцами. В частности, в сентябре 2006 года он уступил по очкам в шестираундовом поединке одному из сильнейших боксеров "K2EP" Сергею Федченко. Непростое испытание ожидает перспективного российского средневеса (до 72,6 кг) Алика Муртазалиева - ему предстоит провести поединок против украинца Александра Червяка, еще ни разу не проигрывавшего на профессиональном ринге. Свой третий поединок в профи проведет легковес (до 61,2 кг) Валентин Головко, который встретится с киевлянином Романом Григоряном. Церемония официального взвешивания участников турнира "Tiger Boxing" состоится 26 сентября. Об этом сообщает официальный сайт K2 East Promotion.