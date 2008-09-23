Ибрагимов: Кличко - не фаворит в бою с Поветкиным

После поражения 23 февраля нынешнего года в объединительном поединке от Владимира Кличко Султан Ибрагимов уже больше полугода ничего не дает о себе знать. Более того, сразу после боя против Кличко-младшего разразился финансовый скандал между российскими и американскими промоутерами российского боксера. У российских сопромоутеров возникли претензии к своим американским коллегам насчет распределения гонорара за последний бой Ибрагимова. Спустя некоторое время этот вопрос удалось замять. Кроме этого у самого Султаны возникли проблемы внутри своей команды. Не первый день циркулируют слухи о том, что Ибрагимов откажется не только от услуг своего тренера Джеффа Мейвезера, но и от своего менеджера Бориса Гринберга. Разговор с Ибрагимовым передает Чемпионат.ру. – Султан, удалось узнать от ваших промоутеров, что вы можете вернуться в ринг 29 ноября в поединке против Криса Арреолы. Можете ли вы подтвердить эту информацию? – Нет, в этом году я вообще не планирую выходить в ринг. Сейчас я отдыхаю в России и пока не думаю о том, чтобы в ближайшее время боксировать. Последнее время я провожу по три поединка в год, это немного утомительно, поэтому после боя против Владимира Кличко я принял решение взять небольшой перерыв, отдохнуть немного от бокса. А то, что писали по поводу того, что я вроде бы не боксирую из-за денег, так это не правда. – Появилась информация о том, что вы можете отказаться от услуг своего тренера и менеджера… – Что касается моего менеджера Бориса Гринберга, то мы вскоре должны встретиться, поговорить и определиться с дальнейшим сотрудничеством. Что касается Мейвезера, то с ним, скорее всего, придётся расстаться. – Можете назвать причины? – По телефону всего не скажешь. Скажу так - они очень весомые. – Как проводите свободное время? – В футбол играю. – Неужели? – Да, люблю как мячи погонять, так и по телевизору посмотреть. – А как же бокс? – Занимаюсь преимущественно физической подготовкой, чтобы держать себя в форме. – Когда планируете вернуться в свой тренировочный лагерь в Америке? – В начале следующего года. – Вас заметили на боксёрском шоу в Москве, где Олег Маскаев боксировал против Роберта Хоукинса. Какие у вас впечатления от увиденного и как вы считаете, сможет ли Олег вновь претендовать на чемпионский титул? – Впечатления от увиденного самые лучшие. Мне очень все понравилось, как организация, так и поединок. Что касается чемпионских планов Олега, то, думаю, все зависит от него самого. Не думаю, что его уже сейчас стоит списывать. – Недавно стало известно о том, что Владимир Кличко все же проведет бой против Александра Поветкина. Ваш прогноз. – Несмотря на то, как действовал соперник Поветкина в его последнем бою, Александр находится в очень хорошей форме и, думаю, он имеет достаточно шансов для победы. Я не считаю Кличко в этом поединке фаворитом. – А что вы думаете насчет Виталия Кличко и его шансов в поединке против Сэма Питера? – Тяжело сказать. Никто не знает, в какой Виталий форме. Если он подойдет к этому поединку в своей лучшей форме, Питер ему по силам. Уверен в этом.