Наставник сборной Германии травмировался перед матчем с Россией

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев получил травму колена незадолго до матча отборочного турнира чемпионата мира 2010 года с Россией. Лев травмировал колено на прошлой неделе, играя с друзьями в футбол. По словам немецкого тренера, этот инцидент не повлияет на подготовку сборной Германии, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на информагентство DPA. Лев рассказал, что его колено сильно опухло и в настоящее время он не может нормально ходить. Из-за полученной травмы наставник пропустил семинар тренеров европейских сборных, начавшийся 22 сентября в Вене. В этом семинаре принимает участие в том числе и главный тренер сборной России Гуус Хиддинк. Немецкую команду представляют помощник Лева Ханс Флик и менеджер сборной Оливер Бирхофф. Матч отборочного турнира ЧМ-2010 Германия - Россия состоится 11 октября в Дортмунде. 15 октября немецкая команда встретится со сборной Уэльса в Менхенглабахе. В двух первых матчах отборочного турнира немцы набрали четыре очка, победив Лихтенштейн (6:0) и сыграв вничью с финнами (3:3). Сборная России пока провела одну встречу и набрала три очка, взяв верх над Уэльсом (2:1).