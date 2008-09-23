Ющенко назначил стипендию олимпийскому чемпиону Ломаченко

Президент Украины Виктор Ющенко подписал 22 сентября распоряжение о назначения стипендий чемпиону летних Олимпийских игр в Пекине Василию Ломаченко. Об этом сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на ИА "Круг-информ". Как сообщает официальное интернет-представительство главы государства, Ломаченко назначена стипендия в размере 15 тыс. грн., его личному тренеру Анатолию Ломаченко – 10 тыс. грн., тренер Иосиф Кац – 5 тыс. грн. Отметим, что по итогам Олимпиады в Пекине Ломаченко стал обладателем трофея Вэла Баркера.