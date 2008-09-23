Матч СКА – «Спартак» перенесен из-за «Зенита»

Пресс-служба КХЛ разослала по СМИ пресс-релиз, в котором говорится о переносе матча регулярного чемпионата КХЛ СКА - "Спартак" с 30-го на 29-е сентября в связи с футбольным матчем Лиги чемпионов УЕФА между "Зенитом" и "Реалом" Мадрид, который по жеребьевке пройдет в Санкт-Петербурге 30-го. "28 августа состоялась жеребьевка Лиги чемпионов УЕФА, согласно которой 30 сентября в Санкт-Петербурге состоится матч между действующим чемпионом России - "Зенитом" - и мадридским "Реалом". В соответствии с утвержденным 18 июня 2008 года календарем Открытого чемпионата России - чемпионата Континентальной хоккейной лиги на этот же день был запланирован матч КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Спартак" (Москва). Учитывая большой интерес любителей спорта и болельщиков к встрече "Зенита" с "Реалом", Континентальная хоккейная лига приняла решение о переносе хоккейного матча ду командами СКА (Санкт-Петербург) и "Спартак" (Москва) на 29 сентября 2008 года, сообщает пресс-служба КХЛ" - говорится в пресс-релизе.