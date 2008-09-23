Теннис. В Кубке Дэвиса Россию ждет Румыния

Во вторник прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка Дэвиса, по итогам которой в соперники сборной России досталась команда Румынии. В следующей паре финалист нынешнего розыгрыша Кубка Дэвиса сборная Аргентины встретится с командой Нидерландов. Чешским теннисистам будет противостоять сборная США, а хорваты встретятся со швейцарцами. Команда Чили сыграет со сборной Израиля. В свою очередь австрийцы поборются за выход в четвертьфинал с немецкой сборной, а команды Сербии с испанцами, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на официальный сайт турнира.