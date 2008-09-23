Российского хоккеиста предупредили за «невоздержанный язык»

КХЛ направила официальное предупреждение нападающему СКА Максиму Сушинскому по поводу его неэтичных высказываний в адрес команды. В интервью хоккеист резко раскритиковал клуб, за который он выступает, и тем самым нарушил ряд положений Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Регламента проведения Открытого Чемпионата России по хоккею – Чемпионата Континентальной хоккейной Лиги и Коллективного соглашения в сфере профессионального хоккея Российской Федерации. Об этом сообщает СПОРТ СЕГОДНЯ.