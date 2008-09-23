Футбол. Узбекистана будет скупать легионеров за деньги правительства

Президент Федерации футбола Узбекистана Мираброр Усманов заявил, что чемпионату страны требуется по крайней мере 20 высококлассных иностранных футболистов. По мнению Усманова, узбекскому футболу для развития нужен опыт зарубежных игроков. Узбекские клубы, однако, не могут себе позволить дорогие приобретения. В связи с этим большинство легионеров, сейчас выступающих в чемпионате Узбекистана, приехали из стран СНГ. Ожидается, что расходы на приобретение дорогостоящих легионеров возьмет на себя правительство республики. Как утверждает Усманов, это решение приятно президентом страны Исламом Каримовым, сообщает СПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на Uzbekistan.neweurasia.net.