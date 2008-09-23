32-летний Роналдо тренируется в молодежной команде

Бразильский нападающий Роналдо, получивший 13 февраля 2008 года тяжелую травму колена, вернулся к полноценным тренировкам. 23 сентября футболист, проходящий восстановительный курс в бразильском клубе "Фламенго", занимался с молодежной командой. Роналдо отметил, что он очень рад вернуться к тренировкам, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на AFP. Бразилец, которому 22 сентября исполнилось 32 года, получил разрыв крестообразных связок левого колена в матче чемпионата Италии за "Милан". Врачи предполагали, что восстановление займет семь-восемь месяцев. Летом 2008 года у Роналдо истек контракт с "Миланом", и итальянский клуб не стал продлевать соглашение. На прошлой неделе футболист заявил, что в январе 2009 года он перейдет в "Манчестер Сити", но руководство английского клуба опровергло эту информацию. Позднее Роналдо рассказал, что переговоры с "Манчестер Сити" продолжаются.