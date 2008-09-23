Семин: Шовковский будет играть в «Динамо» до 40 лет

Главный тренер киевского «Динамо» Юрий Семин в интервью Footy.com.ua ответил на вопрос о том, почему удерживается на скамье запасных Александр Шовковский. - Это нормальная футбольная ситуация. У нас сейчас есть два равноценных вратаря: Шовковский и Богуш. Команда не может быть с одним вратарем. Мы дали шанс Богушу, и он должен его использовать сполна. И пока он играет достаточно прилично. Шовковский ведь тоже не будет вечным, кто-то должен уже быть рядом с ним. У Шовковского сейчас появилась новая мотивация - сыграть и тренироваться лучше, чем Богуш. Никто его со счетов не списывает, он наш капитан и свой шанс еще получит, будет еще до 40 лет играть в «Динамо».