Формула-1. Апелляция «Макларена» будет отклонена

По мнению обозревателей, апелляция "Макларена" на решение стюардов Гран-при Бельгии оштрафовать Льюиса Хэмилтона на 25 секунд, вероятно, будет отклонена. Международный апелляционный суд ФИА, видимо, посчитает этот штраф вынужденной заменой проезду по пит-лэйн. А на такой вид штрафа апелляцию подавать нельзя, передает Чемпионат.ру. Правда, на стороне "Макларена" прецедент 2007 года: тогда после этапа в Фудзи апелляционный суд согласился рассмотреть обращение "Торо Россо", чей пилот Витантонио Лиуцци был оштрафован на те же 25 секунд после финиша гонки.