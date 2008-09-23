Россиянин, украинец, француз и киргиз поспорят за титул чемпиона мира

В Москве 25 сентября на ринге бойцовского клуба "Арбат" состоится турнир за титул чемпиона мира по кикбоксингу по версии WBKF в весовой категории до 71 кг, информирует Чемпионат.ру со ссылкой на ИА "24.kg". Участники финальной "четверки": призер чемпионата России 2007 г., призер международного турнира по кибоксингу 2007 г., победитель международного турнира по ушу-саньда 2005 г., чемпион России по рукопашному бою 2005 года Максим Шальнев по прозвищу "МАКС", призер чемпионата мира WAKO - 2005, двукратный чемпион Франции по кикбоксингу (фулл-контакт), чемпион мира 2003 г., двукратный чемпион мира (среди юниоров), двукратный чемпион Франции по сават Мохаммед Диаби., призер чемпионата мира 2007 г., многократный призер чемпионата Украины, неоднократный победитель Кубка Украины по тайскому боксу Руслан Кушниренко и двукратный призер чемпионата мира WAKO, чемпион Азии WAKO - 2004, неоднократный чемпион Киргизии WAKO Кумар Жалиев по прозвищу "Калкан".