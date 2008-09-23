Клуб НХЛ "Нью-Рейнджерс" заключил контракт с 18-летним российским нападающим Евгением Грачевым, выступавшим за ярославский "Локомотив", сообщает «Лента.ru» со ссылкой на Ticker. На какой срок и на каких условиях подписано соглашение, не уточняется. "Рейнджерс" выбрал Грачева в третьем круге драфта 2008 года под общим 75-м номером. В сезоне-2007/08 левый крайний левый нападающий провел один матч за "Локомотив" в чемпионате российской суперлиги. За вторую команду "Локомотива", выступающую в первом дивизионе, Грачев сыграл 30 матчей и набрал 37 очков (17 шайб и 20 передач). На юниорском (игроки не старше 18 лет) чемпионате мира 2008 года форвард в шести матчах забросил две шайбы и отдал три результативные передачи. На этом турнире сборная России завоевала серебряные медали.