Защитник лондонского «Челси» выбыл из строя

Как сообщалось ранее, ведущий защитник лондонского "Челси" Рикардо Карвальо, получивший травму в поединке пятого тура против "Манчестера Юнайтед" (1:1), выбыл из строя на месяц. В интервью английскому изданию Daily Mirror 30-летний португалец оценил свои шансы на скорейшее восстановление. "Медицинское обследование показало, что моя травма весьма серьёзная, и я вынужден буду пропустить три или четыре недели тренировочного процесса. Я сразу почувствовал болезненное ощущение в районе коленного сухожилия и понял, что не смогу продолжать игру. Надеюсь, моё участие в матче против манкунианцев принесло пользу команде и я не зря провёл эту встречу. Потому что мне эта ничья досталась большой ценой. Хотя, естественно, больше всего я сейчас думаю о том, что пропущу важные игры за "Челси" и сборную Португалии", — заявил Карвальо, передает Чемпионат.ру.