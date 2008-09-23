Андерсон замешан в деле наркоторговца

Бразильский полузащитник "Манчестера Юнайтед" Андерсон попал в неприятную историю, связанную с задержанием известного в Англии наркоторговца, сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на газету Zero Hora. Арест произошёл в доме футболиста, когда преступник, — его соотечественник Ричард "Джиджи" Мартинс — ничего не подозревая, был приглашён в гости к старому другу. Так как Андерсон и Джиджи были знакомы ещё в Бразилии, то последний без тени сомнения воспользовался случаем. "Сразу хочу предупредить представителей средств массовой информации, что Андерсон ни в коей мере не виноват в случившемся. Нашей целью было найти человека, знакомого с Мартинсом, но не знающего, чем он занимается. Таким человеком стал как раз Андерсон — вот и всё его участие в данном происшествии", — сказал представитель властей Рикардо Эрбстрих, являющийся главным следователем данного дела.