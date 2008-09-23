Вице-президент «Милана» меняет главного тренера

Вице-президент "Милана" Адриано Галлиани прокомментировал информацию итальянских СМИ о том, что в скором времени новым главным тренером команды может стать известный защитник россонери Алессандро Костакурта. "У меня даже нет сомнений в том, что Алессандро справился бы с ролью главного тренера команды — он обладает всеми необходимыми качествами. Тем более, что он отдал лучшие годы своей карьеры нашему клубу, стал частичкой "Милана". Само по себе, он многое заслужил в составе россонери. Хотя с другой стороны, я не знаю, согласится ли он сам. Он молодой и амбициозный специалист, который горит желанием броситься сразу в пекло. Однако существует большая конкуренция на тренерском мостике и трудно сказать, сколько ему придется ждать своего шанса", — сказал Галлиани в интервью интернет-изданию Transfer Market Web, передает Чемпионат.ру.