«Дерби» покинет полузащитник

Главный тренер английского "Дерби" Пол Джуэлл заявил, что валлийский полузащитник Робби Сэведж может покинуть клуб чемпион-лиги на правах аренды. По словам специалиста, 33-летний футболист проигрывает конкуренцию более молодым партнёрам и большую часть игрового времени в нынешнем сезоне проводит на скамейке запасных. "Мы провели основательную беседу с агентом Робби и пришли к совместному решению отпустить его в том случае, если появятся конкретные предложения в его адрес. Приходится констатировать тот факт, что он перестал попадать в основной состав команды. Однако он горит желанием попробовать свои силы в другой команде, где фортуна будет более благосклонна к нему. Мы предполагаем вариант с арендным соглашением. Он наиболее предпочтительный в данной ситуации", — сказал Джуэлл в интервью газете Evening Telegraph, сообщает Чемпионат.ру.