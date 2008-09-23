Хьюз объяснил переход Робиньо

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Марк Хьюз объяснил причины перехода бразильского нападающего Робиньо в ходе минувшего трансферного периода из мадридского "Реала". "Не стану скрывать, что переход состоялся очень быстро. Я даже не ожидал, что все процедуры буду так легко завершены, и Робиньо окажется в нашей команде. Основной причиной, как не раз уже говорилось, стало желание бразильца покинуть Мадрид и перейти в другой клуб. Но я не считаю, что "Сити" был именно тем клубом, куда он хотел в итоге попасть. Просто оказались ближе и настойчивее остальных. Мы объяснили ему, что намерены строить новую команду, которая сможет достигать больших высот. Конечно, он понимал, что ему будет несложно адаптироваться в нашем коллективе: рядом выступают его соотечественники Элано и Жо, которые, безусловно, помогли ему принять итоговое решение. Но несмотря на всё это, ему не откажешь в усердности как на поле, так и на тренировках. В "Реале" он хотел играть в каждом матче, но ввиду жёсточайшей конкуренции это не всегда получалось. В Манчестере он открывает для себя куда большие горизонты в плане профессионального роста — теперь ему надо лишь регулярно доказывать свой потенциал на тренировках и не жалеть себя на поле", — сказал Хьюз в интервью английскому изданию The Guardian, передает Чемпионат.ру.