«Герта» построит себе стадион

"Герта" рассматривает возможность начала строительства собственного стадиона. Несмотря на то что аренда "Олимпияштадиона" в Берлине, на котором играет "Герта", заканчивается только в 2017 году, руководство берлинской команды уже занимается поисками места для собственной арены. Хотя "Олимпияштадион" и является домашней ареной "Герты" в течение последних лет, он не является идеальным место для проведения футбольных матчей из-за беговых дорожек, сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на EuFootball. Руководство берлинского клуба надеется найти место, где можно будет создать лучшие условия для болельщиков. Новый стадион может также привести к увеличению продаж билетов, как это произошло в Гамбурге и Мюнхене. Отметим, что в 2006 году на "Олимпияштадионе", который вмещает 75 тыс. человек, проводился финальный матч чемпионата мира между сборными Италии и Франции.