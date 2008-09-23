К Евро-2012 украинское страхование приближают к европейским стандартам

23 сентября состоялась встреча Главы Национального агентства по вопросам Евро-2012 Евгения Червоненко и президента Лиги страховых организаций Украины Александра Филонюка. Подробности «СПОРТглавреду» сообщили из пресс-службы Нацагентства. На встрече обсуждались пути приближения украинского страхового рынка к европейским стандартам. Было предложено разработать новые правила страхования рисков инвестиционных проектов Евро-2012. При этом Евгений Червоненко подчеркнул: «Внедрение новых правил страхования при сооружении объектов чемпионата 2012-го года будет гарантировать своевременность и полный объем страховых выплат инвестору при возникновении страхового случая. Это поможет защитить интересы инвесторов и задействовать четкий механизм компенсаций возможных незапланированных убытков. » При этом, Глава Агентства по вопросам Евро-2012 сказал: «Вместе с тем, подчеркиваю, что Агентство выступает против какого-либо принуждения и давления на инвестора. Потому, что наша задача – упростить жизнь инвестору, а не создавать ему дополнительные препоны.» Для соблюдения прозрачности условий разработки новых правил страхования рисков инвестиционных проектов Евро-2012 стороны решили привлечь к данному процессу Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг Украины.