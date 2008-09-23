"Шеффилд Юнайтед" выиграл в нашумевшем «деле Карлоса Тевеса»

Президент "Шеффилд Юнайтед" Кевин Маккейб рассказал BBC Radio Sport 5, как передает Чемпионат.ру, о том, что независимый трибунал вынес вердикт в пользу его клуба в нашумевшем "деле Карлоса Тевеса". При этом он назвал преждевременными сообщения о том, что "Вест Хэму" придётся выплатить компенсацию пострадавшей стороне в размере ₤ 30 млн. Напомним, что в сезоне-2006/2007 лондонский клуба купил у бразильского "Коринтианса" нападающего Карлоса Тевеса и полузащитника Хавьера Маскерано в последний день летнего трансферного окна. Однако, как выяснилось позже, трансферы аргентинцев не были оформлены должным образом, так как права на них принадлежали третьей стороне — компании MSI. "Вест Хэм" был оштрафован за нарушение регламента на ₤ 5 млн. Однако "Шеффилд", боровшийся с "молотобойцами" за выживание в премьер-лиге, потребовал снятия очков с конкурента. Апелляция "Юнайтед" удовлетворена не была, и команда покинула высший дивизион, как следствие потеряв около ₤ 30 млн ожидаемой прибыли. Представители "Шеффилд Юнайтед" и "Вест Хэма" пока воздерживаются от комментариев по поводу того, какие последствия может иметь вердикт суда.