Хиддинк: «Интер» обязан Манчини

На проходящем в Вене тренерском конгрессе наставник сборной России Гус Хиддинк дал краткое интервью итальянской La Gazzetta dello Sport, как сообщает Чемпионат.ру, в котором оценил нынешних лидеров серии А — "Интер" и "Ювентус". "Фундамент нынешних успехов "Интера" заложен ещё прежним наставником - Роберто Манчини. Что касается "Ювентуса", то мне нравится работа Клаудио Раньери, который уже доказал свою состоятельность в зарубежных клубах. Я бы даже сказал, что "Юве" может выиграть Лигу чемпионов, хотя моими фаворитами являются "Зенит" и "Реал", — отметил Хиддинк.