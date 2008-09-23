Россия: крупный скандал с допингом

Пять российских ходоков, попавшихся на употреблении запрещенного препарата эритропоэтина, дисквалифицированы на два года. Решение о дисквалификации Владимира Канайкина, Алексея Воеводина, Виктора Бураева, Игоря Ерохина и Сергея Морозова приняла Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), сообщает «Лента.ru» со ссылкой на агентство спортивной информации "Весь Спорт". Канайкин, Воеводин и Бураев попались на употреблении допинга во время внесоревновательного контроля 20 апреля 2008 года. Что касается Ерохина и Морозова, то в их случае положительный результат дали допинг-пробы, взятые 29 июля - за десять дней до открытия Олимпиады-2008. Ерохин и Морозов должны были принять участие в Играх в Пекине. Как рассказал генеральный секретарь ВФЛА Владимир Усачев, занимающий также должность председателя антидопинговой комиссии ВФЛА, решение о дисквалификации спортсменов уже направлено в Международную федерацию легкой атлетики (IAAF). В ближайшее время дисквалификация российских легкоатлетов, вступившая в силу 9 сентября, должна быть утверждена. Самым титулованным из наказанных ходоков является Воеводин. 27-летний спортсмен завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде-2004 на дистанции 50 километров, а также становился серебряным призером чемпионата мира - 2005 и чемпионата Европы - 2002. 23-летний Канайкин в прошлом был рекордсменом мира на дистанции 20 километров и участвовал в чемпионатах мира и Европы. 25-летний Бураев выступал на Олимпиаде-2004, чемпионатах мира и Европы. 20-летний Морозов считался одним из претендентов на медали Игр-2008. На чемпионате России 2008 года он стал победителем на дистанции 20 километров, выиграв соревнования с мировым рекордом. 22-летний Ерохин стал чемпионом России 2008 года на дистанции 50 километров. Всех дисквалифицированных ходоков тренирует Виктор Чегин.