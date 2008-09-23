«Ганноверу» не хватает игроков против «Шальке»

«Ганноверу» может не хватить игроков на кубковый матч против «Шальке». Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Bild, из 28 игроков, внесённых в заявку на сезон, 7 футболистов больны гриппом, 6 травмированы и один дисквалифицирован. Наставник «Ганновера» направил в немецкий футбольный союз запрос о переносе матча, но получил отказ. Руководство союза считает, что травмы и дисквалификации не являются уважительной причиной для переноса матча. Таким образом, «Ганноверу» придётся обойтись всего 14-ю игроками, которые есть в наличии.