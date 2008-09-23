Ахметов дал имя своему стадиону в Донецке

Во вторник в торжественной обстановке президент донецкого «Шахтер» Ринат Ахметов объявил название строящегося стадиона клуба. «Дорогие друзья! 27 марта 1999 года в Париже состоялась игра сборных команд Франции и Украины. Когда я попал на этот стадион и почувствовал ту незабываемую атмосферу, у меня сразу появилась мечта – построить пятизвездочный стадион в Донецке. С этой мечтой я прожил 4 года. И в 2003 году мною было принято решение о начале строительства одного из лучших стадионов Европы. Сегодня мы с вами собрались для того, чтобы дать имя нашему ребенку, нашему с вами детищу. Ведь не зря говорят, как корабль назовешь, так он и поплывет! Дорогие друзья, я горжусь тем, что родился и вырос в Донецке. Донецк — это столица Донбасса. Донбасс – это символ труда. Это – индустриальный край, где живут и работают сильные, трудолюбивые и достойные люди. Я хочу, чтобы наш край знал весь мир! И в честь нашего края будет назван новый стадион в Донецке. Имя его – «Донбасс Арена»!», – приводит его слова официальный сайт «Шахтера», передает «Газета.Ru».